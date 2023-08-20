Уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы показало ГУР

https://racurs.ua/n186378-unichtojenie-rossiyskogo-kompleksa-radioelektronnoy-borby-pokazalo-gur.html

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ГУР поділилося відео, на якому видно знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби «Поле-21».

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Розвідники зазначили, що така станція створює перешкоди та придушує будь-які сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км та має стратегічно важливе значення для росіян.