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Ракурс
Уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы показало ГУР

Уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы показало ГУР

20 авг 2023, 11:47
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ГУР поділилося відео, на якому видно знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби «Поле-21».


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Розвідники зазначили, що така станція створює перешкоди та придушує будь-які сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км та має стратегічно важливе значення для росіян.

Источник: Ракурс


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