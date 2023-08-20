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Ракурс
Знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби показало ГУР

Знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби показало ГУР (ВІДЕО)

20 сер 2023, 11:47
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ГУР поділилося відео, на якому видно знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби «Поле-21».


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Розвідники зазначили, що така станція створює перешкоди та придушує будь-які сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км та має стратегічно важливе значення для росіян.

Джерело: Ракурс


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