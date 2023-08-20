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Знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби показало ГУР
Знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби показало ГУР (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186378-znyschennya-rosiyskogo-kompleksu-radioelektronnoyi-borotby-pokazalo-gur-video.htmlРакурс
ГУР поділилося відео, на якому видно знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби «Поле-21».
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Розвідники зазначили, що така станція створює перешкоди та придушує будь-які сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км та має стратегічно важливе значення для росіян.