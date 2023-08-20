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Губернатор Курської області рф розбудував фейкові оборонні споруди на 10 млрд рублів
Губернатор Курської області рф розбудував фейкові оборонні споруди на 10 млрд рублів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186377-gubernator-kurskoyi-oblasti-rf-rozbuduvav-feykovi-oboronni-sporudy-na-10-mlrd-rubliv-foto.htmlРакурс
Підпілля в Курській області надіслало фото імітації оборонних споруд, на які губернатор цього регіону Старовойт витратив понад 10 млрд рублів.
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Фото опубліковані ресурсом «Спротив».
Крім того, видання зазначило, що на «посилених лініях оборони» ніхто не бачить ні одного військовослужбовця.
За інформацією Центру національного спротиву, майже вся лінія державного кордону порожня. Інколи прибуває артилерія для обстрілу мирного населення України, та спецпідрозділи ГРУ та ССО зс рф для проведення терактів на території Сумської області.
Сам Старовойт заявив:
Роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони завершено у Курській області, робота проводилася спільно з Міністерством оборони росії та Прикордонним управлінням Курської області. Третя лінія оборони буде готова до 5 листопада.