Губернатор Курской области РФ построил фейковые оборонительные сооружения на 10 млрд рублей

https://racurs.ua/n186377-gubernator-kurskoy-oblasti-rf-postroil-feykovye-oboronitelnye-soorujeniya-na-10-mlrd-rubley.html

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Підпілля в Курській області надіслало фото імітації оборонних споруд, на які губернатор цього регіону Старовойт витратив понад 10 млрд рублів.

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Фото опубліковані ресурсом «Спротив».

Крім того, видання зазначило, що на «посилених лініях оборони» ніхто не бачить ні одного військовослужбовця.

За інформацією Центру національного спротиву, майже вся лінія державного кордону порожня. Інколи прибуває артилерія для обстрілу мирного населення України, та спецпідрозділи ГРУ та ССО зс рф для проведення терактів на території Сумської області.

Сам Старовойт заявив: