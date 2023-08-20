В Украине могут начать производить шведские БМП

https://racurs.ua/n186376-v-ukraine-mogut-nachat-proizvodit-shvedskie-bmp.html

Ракурс

Стокгольм та Київ домовилися виробляти та обслуговувати в Україні бойові машини піхоти (БМП) CV-90. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі за підсумками візиту до Швеції.

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19 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Сторони підписали заяву про наміри, а також деталізували домовленість щодо спільного виробництва бойових машин CV90 в Україні, локалізації виробництва, ремонтів.

Заява про наміри свідчить про прагнення України та Швеції посилити співпрацю з виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування платформи CV90, — йдеться в документі, опублікованому на сайті українського президента.

Під час зустрічі політики обговорили питання постачання ВПС України винищувачів Gripen.

Тестові випробування «грипенів» за участю українців — наших пілотів — вже почалися, — повідомив Зеленський.

Крім цього, Швеція готується передати Україні 13 пакет військової допомоги з боєприпасами для ППО та бойовими машинами, запасними частинами для бронетехніки, обладнанням для розмінування. Ймовірно, йдеться про пакет допомоги на 270 млн євро, схвалений шведським парламентом 17 серпня.