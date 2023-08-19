Истребитель Saab JAS 39 Gripen, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n186361-ukrainskie-piloty-nachali-testovye-ispytaniya-shvedskih-istrebiteley-grippen-zelenskiy.html

Ракурс

Тестові випробування винищувачів Gripen за участі українських пілотів вже почалися.

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Про це сьогодні, 19 серпня, на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Крім того, Україна та Швеція обговорили кроки для можливого отримання Україною цих літаків.

Тестові випробування Gripen за участі українців, наших пілотів, вже почалися, — зазначив Зеленський. — Сьогодні ми тотально обговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Gripen.

Я буду зустрічатися сьогодні зі спікером парламенту, з представниками усіх парламентських політичних сил. Я буду порушувати це питання як одне із ключових для захисту нашого неба, — додав він.

Зеленський також висловив переконання, що ці літаки можуть зробити свободу України значно більш захищеною.

Джерело: «Укрінформ»