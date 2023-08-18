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Украине передадут истребители F-16 после завершения обучения пилотов
Украине передадут истребители F-16 после завершения обучения пилотовhttps://racurs.ua/n186323-ukraine-peredadut-istrebiteli-f-16-posle-zaversheniya-obucheniya-pilotov.htmlРакурс
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що після закінчення навчань пілотів на F-16 США схвалять передачу Україні винищувачів.
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Слова Саллівана передає The Guardian.
Після навчання українських пілотів на літаках F-16 буде здійснено передачу винищувачів до цієї країни, — сказав він.
За оцінкою західної преси, це відбудеться не раніше, ніж через рік.
Напередодні було офіційно оголошено, що США схвалили відправлення винищувачів F-16 в Україну з Данії.
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