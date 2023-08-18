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Ракурс
Україні передадуть винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів

Україні передадуть винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів

18 сер 2023, 16:54
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Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що після закінчення навчань пілотів на F-16 США схвалять передачу Україні винищувачів.


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Слова Саллівана передає The Guardian.

Після навчання українських пілотів на літаках F-16 буде здійснено передачу винищувачів до цієї країни, — сказав він.

За оцінкою західної преси, це відбудеться не раніше, ніж через рік.

Напередодні було офіційно оголошено, що США схвалили відправлення винищувачів F-16 в Україну з Данії.

Джерело: Ракурс


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