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Україні передадуть винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів
Україні передадуть винищувачі F-16 після завершення навчання пілотівhttps://racurs.ua/ua/n186323-ukrayini-peredadut-vynyschuvachi-f-16-pislya-zavershennya-navchannya-pilotiv.htmlРакурс
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що після закінчення навчань пілотів на F-16 США схвалять передачу Україні винищувачів.
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Слова Саллівана передає The Guardian.
Після навчання українських пілотів на літаках F-16 буде здійснено передачу винищувачів до цієї країни, — сказав він.
За оцінкою західної преси, це відбудеться не раніше, ніж через рік.
Напередодні було офіційно оголошено, що США схвалили відправлення винищувачів F-16 в Україну з Данії.
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