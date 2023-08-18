США схвалили передачу Україні F-16 від двох країн Європи. Фото:

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Відправку винищувачів F-16 до України схвалили Сполучені Штати Америки.

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Данія та Нідерланди отримали офіційний дозвіл передати Україні ці бойові літаки. У Вашингтоні запевнили керівництво цих країн, що Сполучені Штати прискорять схвалення всіх необхідних формальностей для передачі F-16 Україні, щойно завершиться навчання українських пілотів. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що нещодавно Данія та Нідерланди запросили ці гарантії. А неназваний чиновник розповів, що державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм колегам із Данії та Нідерландів, запевнивши їх у тому, що запити буде схвалено.

Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполучених Штатів як у передачі Україні винищувачів F-16, так і у навчанні українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16, — йшлося у листі.

Блінкен наголосив, що передача винищувачів дозволить Україні повною мірою скористатися своїми новими можливостями, як тільки перша група льотчиків пройде навчальні курси.

Нагадаємо, 16 серпня речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна не зможе отримати від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими, тому варто посилити протиповітряну оборону.

Джерело: Reuters