Україна планує провести «Форум оборонних індустрій». Фото:

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«Форум оборонних індустрій» планується провести в Україні восени 2023 року.

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Цей захід відбуватиметься на державному рівні. На Форумі будуть присутні як українські виробники озброєння, так і західні партнери. Про це президент України Володимир Зеленський пізно ввечері 17 серпня заявив у своєму зверненні.

Увесь світ, який зацікавлений у тому, щоб міжнародне право та людяність мали відповідний арсенал захисту від будь-якого терору. Світ може бути обʼєднаний іще й таким форматом співпраці, — зазначив глава держави.

На цьому заході, за словами президента, планують продемонструвати досягнення української «оборонки» й розглянути те, що Україна може додати до можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами.

Нагадаємо, у червні державний концерн «Укроборонпром» очолив 31-річний Герман Сметанін, а в Кабміні заявили, що йому дали завдання наростити виробництво боєприпасів та військової техніки й побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру.