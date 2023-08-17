Санкції проти ФСБ рф запровадили США. Фото:

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Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти рф.

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Сьогодні, 17 серпня, під обмеження Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) потрапили четверо співробітників ФСБ росії, які причетні до російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

За словами заступника міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Брайана Е. Нельсона, Штати в такий спосіб вирішили нагадати російському режиму те, що існують не лише наслідки за розв’язання повномасштабної війни проти України, але й за порушення прав людини російського народу.

OFAC наклало санкції на співробітників Інституту криміналістики ФСБ Олексія Александрова та Івана Осипова й оперативників цього відомства Костянтина Кудрявцева та Володимира Паняєва. У США вважають, що ці особи причетні до отруєння Навального, бо діяли як російські урядові агенти.

Американці вважають, що російська ФСБ використали нервово-паралітичну речовину «Новачок» для отруєння Навального.

Нагадаємо, 11 серпня Міністерство фінансів США додало до санкційного списку чотирьох російських мільярдерів — засновників «Альфа-груп» Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана та Олексія Кузьмичова.