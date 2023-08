Надійність американських броньованих позашляховиків Humvee продовжує вражати в ході війни з росією.

.

Адин із «Хаммерів» під час штурму позицій окупантів наїхав на протитанкову міну. Це сталося після десантування частини захисників, коли стрілець з джипа прикривав їх вогнем із великокаліберного станкового кулемета. Попри вибух американська броня зуміла зберегти життя військовослужбовців 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Відповідне відео 17 серпня Міністерство оборони України оприлюднило в Twitter.

На кадрах видно, що морпіхи, які перебували в салопі позашляховика, вижили. Водій та бійці змогли самотужки покинути машину. Ворожа позиція в результаті штурму була захоплена.

Сам Humvee був пошкодженим, але залишився цілим. Ймовірно, броньовик ще зможуть відновити.

Insane footage from inside a Ukrainian HMMWV during combat. Thank you to the American people! Your Humvees save the lives of our soldiers.



