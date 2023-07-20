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Бійці Нацгвардії долають мінні поля. Фото: НГУ
Як бійці Нацгвардії долають мінні поля — відео від МВСhttps://racurs.ua/ua/n185299-yak-biyci-nacgvardiyi-dolaut-minni-polya-video-vid-mvs.htmlРакурс
Бійці Національної гвардії проводжують брати участь у контрнаступі Сил оборони.
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Зокрема, бригада НГУ «Кара-Даг» спільно з іншими українськими підрозділами продовжує наступальні дії на південному напрямку. На Запорізькому напрямку швидке просування ускладняється через те, що окупанти щільно замінували поля. Про це 20 липня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Telegram.
За його словами, гвардійці все-одно справляються з поставленими задачами. Міністр опублікував відео на якому можна побачити, як проробляються проходив мінних полях перед штурмом.
Нагадаємо, днями командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що через насиченість мінами та оборонними бар'єрами отримати швидкі результаті контрнаступу «практично неможливо». Територія на сході та півдні країни сильно насичена російськими мінами та оборонними бар'єрами.
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