СБУ встановила генералів рф, які придушували мирні протести під час окупації Херсону. Фото:

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Ракурс

Двоє російських генералів отримали підозру за придушення мирних протестів під час окупації Херсона.

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Правоохоронці з’ясували імена 14 російських воєнних злочинців, які причетні до масових репресій проти цивільного населення на період окупації Херсона. Головними катами виявилися командир 50-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії генерал-майор михайло калупін та генерал дмитро пєшаков. Про це 20 липня повідомила Служба безпеки України.

Встановлено, що калупін навесні 2022 року командував придушенням мирних акцій протесту у Херсоні проти загарбників. Тоді солдати рф застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ, били людей гумовими кийками, а деякі з потерпілих отримали вогнепальні поранення. Також окупанти викрадали демонстрантів та відправляли їх до катівень. Таким чином рашисти ув’язнили щонайменше 11 осіб.

Також слідчі з’ясували, що в каральних операціях брали участь полковник олександр науменко, полковник григорій зан, підполковник дмитро гапонов та дев’ятеро солдатів. Усім фігурантам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у липні СБУ та ДБР передали до суду обвинувальний акт щодо злочинів ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Йому висувають обвинувачення за п’ятьма статтями Кримінального кодексу, зокрема: у п’яти епізодах шпигунства на користь Росії, незаконному володінні зброї, крадіжці, керівництві злочинним угрупованням та незаконному залишенні військової частини.