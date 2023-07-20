Пошкоджена будівля генконсульства КНР. Фото: Олег Кіпер

https://racurs.ua/ua/n185297-raketna-ataka-rf-poshkodyla-budivlu-genkonsulstva-kytau-v-odesi.html

Ракурс

Російська ракетна атака по Одесі у ніч на 20 липня призвела до пошкодження дипломатичних будівель.

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Так, унаслідок удару по місту пошкоджена будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки. У приміщенні дипломатичного відомства пошкоджено вікна. Про це очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер 20 липня повідомив у Telegram.

Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі. Крім того, постраждали адміністративні будівлі, житлові будинки навколо, постраждало консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає уваги ні на що, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вже третю ніч поспіль російська федерація проводить масові ракетно-дронові атаки по півдню України. Ворог використовує крилаті та балістичні ракети різних типів й ударні дрони. Сьогодні під ударом російських ракет були порти, причали, житлові будинки та торгові мережі.

А 19 липня країна-агресор ракетами знищила ангари з зерном, які повинні були продані Китаю. Ворог знищив 60 тис. т збіжжя.