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Ракурс
Наслідки обстрілу Козачої Лопані. Фото: В’ячеслав Задоренко

Російський танк обстріляв селище на Харківщині, є загиблий

20 лип 2023, 13:47
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Російська армія завдала масованого удару по селищу Козача Лопань у Харківській області.


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Вранці 20 липня ворожий танк завдав близько 20 ударів по приватних будинках та цивільній інфраструктурі у центрі населеного пункту. Внаслідок збройної агресії загинув 62-річний місцевий мешканець, який отримав пряме осколкове ураження легень. Про це начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко повідомив у Telegram.

За його інформацією, близько 20 приватних домоволодінь, господарських споруд, а також адміністративна будівля Козачолопанського старостинського округу отримали пошкодження.

Наслідки обстрілу Козачої Лопані. Фото: В’ячеслав Задоренко

Наслідки обстрілу Козачої Лопані. Фото: В’ячеслав Задоренко

Наслідки обстрілу Козачої Лопані. Фото: В’ячеслав Задоренко

Наслідки обстрілу Козачої Лопані. Фото: В’ячеслав Задоренко

Нагадаємо, 17 липня Рада оборони Харківщини оголосила про обов’язкову евакуацію дітей з прикордонних територій, бо щоденні ворожі обстріли Вовчанської міської громади загрожують здоров’ю та життю 194-х дітей і ще 144-х — у Вовчанську.

Джерело: Ракурс


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