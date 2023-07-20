Последствия обстрела Казачьей Лопани. Фото: Вячеслав Задоренко

https://racurs.ua/n185296-rossiyskiy-tank-obstrelyal-poselok-na-harkovschine-est-pogibshiy.html

Ракурс

Російська армія завдала масованого удару по селищу Козача Лопань у Харківській області.

.

Вранці 20 липня ворожий танк завдав близько 20 ударів по приватних будинках та цивільній інфраструктурі у центрі населеного пункту. Внаслідок збройної агресії загинув 62-річний місцевий мешканець, який отримав пряме осколкове ураження легень. Про це начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко повідомив у Telegram.

За його інформацією, близько 20 приватних домоволодінь, господарських споруд, а також адміністративна будівля Козачолопанського старостинського округу отримали пошкодження.

Нагадаємо, 17 липня Рада оборони Харківщини оголосила про обов’язкову евакуацію дітей з прикордонних територій, бо щоденні ворожі обстріли Вовчанської міської громади загрожують здоров’ю та життю 194-х дітей і ще 144-х — у Вовчанську.