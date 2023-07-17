У прикордонні Харківської області оголосили про обов’язкову евакуацію дітей

https://racurs.ua/ua/n185206-u-prykordonni-harkivskoyi-oblasti-ogolosyly-pro-obov-yazkovu-evakuaciu-ditey.html

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Рада оборони Харківщини оголосила про обов’язкову евакуацію дітей з прикордонних територій

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Щоденні ворожі обстріли Вовчанської міської громади загрожують здоров’ю та життю 194-х дітей і ще 144-х — у Вовчанську, — зазначив очільник місцевої ОДА Олег Синєгубов.

Він повідомив, що дітей необхідно евакуювати у більш безпечні населені пункти області разом щонайменше з одним з батьків або іншим опікуном.

Усі евакуйовані родини будуть забезпечені житлом, гуманітарною та іншою допомогою, — запевняє українська влада.

Також Синєгубов запевнив, що на нових місцях проживання для евакуйованих дітей організують освітній процес.

Днями ми на Раді оборони області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію дітей з окремих 9 населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району. Ми маємо вивезти 194 дитини. Неохоче виїжджають. Але ми роз’яснюємо, що безпека має бути на першому місці. Тому що ці населені пункти щодня обстрілюють. Сьогодні вранці Вовчанськ обстріляли — одна людина поранена. Обстріли ведуться не лише з С-300, а з усіх видів озброєння. Тим більше, що по Куп’янському напрямку у нас проходить лінія фронту, — розповів Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Він зауважив, що в пріоритеті влади — вивезення дітей за межі Харківської області, але люди не дуже хочуть виїжджати далі Харкова. Влада зарезервувала місця для евакуації в Харкові та Полтавській, Рівненській та інших областях.