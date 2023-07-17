Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Це так і має бути?! Бабусю, я боюся! - у росіян друга серія блокбастера "мамусю, треба звалювати"

Бабусю, я боюся! У росіян триває нова серія блокбастера «мамусю, треба звалювати» (ВІДЕО)

17 лип 2023, 17:09
999

17 липня російський штурмовик Су-25 впав у районі Єйського лиману в Краснодарському краї — це затока в Азовському морі поряд з Єйськом.


.

Пілот катапультувався, проте загинув: імовірна причина — утоплення. Його намагалися реанімувати у машині швидкої допомоги після того, як дістали з води, але без успіху.

Очевидці викладають кадри з місцем падіння Су-25 в Єйську.

Пілот Су-25 таки загинув після катапультування, повідомили в Міноборони рф. Як стверджується, льотчик заплутався в парашуті і захлинувся після падіння у воду.

Рятувальники, на щастя, не змогли реанімувати московита. Така кара російським пілотам за вбивство мирних людей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів