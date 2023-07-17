Бабушка, я боюсь - У россиян началась новая серия блокбастера "мамочка, надо сваливать"

https://racurs.ua/n185204-babushka-ya-bous-u-rossiyan-nachalas-novaya-seriya-blokbastera-mamochka-nado-svalivat-video.html

Ракурс

17 липня російський штурмовик Су-25 впав у районі Єйського лиману в Краснодарському краї — це затока в Азовському морі поряд з Єйськом.

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Пілот катапультувався, проте загинув: імовірна причина — утоплення. Його намагалися реанімувати у машині швидкої допомоги після того, як дістали з води, але без успіху.

Очевидці викладають кадри з місцем падіння Су-25 в Єйську.

Пілот Су-25 таки загинув після катапультування, повідомили в Міноборони рф. Як стверджується, льотчик заплутався в парашуті і захлинувся після падіння у воду.

Рятувальники, на щастя, не змогли реанімувати московита. Така кара російським пілотам за вбивство мирних людей.