Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Бабушка, я боюсь - У россиян началась новая серия блокбастера "мамочка, надо сваливать"

Бабушка, я боюсь — У россиян началась новая серия блокбастера «мамочка, надо сваливать» (ВИДЕО)

17 июл 2023, 17:09
999

17 липня російський штурмовик Су-25 впав у районі Єйського лиману в Краснодарському краї — це затока в Азовському морі поряд з Єйськом.


.

Пілот катапультувався, проте загинув: імовірна причина — утоплення. Його намагалися реанімувати у машині швидкої допомоги після того, як дістали з води, але без успіху.

Очевидці викладають кадри з місцем падіння Су-25 в Єйську.

Пілот Су-25 таки загинув після катапультування, повідомили в Міноборони рф. Як стверджується, льотчик заплутався в парашуті і захлинувся після падіння у воду.

Рятувальники, на щастя, не змогли реанімувати московита. Така кара російським пілотам за вбивство мирних людей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров