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Сырский выклал видео реального боя у Кременной, снятое на камеру GoPro
Сырский выклал видео реального боя у Кременной, снятое на камеру GoProhttps://racurs.ua/n185203-syrskiy-vyklal-video-realnogo-boya-u-kremennoy-snyatoe-na-kameru-gopro.htmlРакурс
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео бою неподалік Кременної, зняте на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону 100 ОБр ТрО.
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Наші воїни відбивають всі спроби ворога атакувати. Впевнена та професійна робота, — прокоментував відео Сирський.
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