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Киев обратится к Турции и ООН с запросом о продлении зернового соглашения без рф
Киев обратится к Турции и ООН с запросом о продлении зернового соглашения без рфhttps://racurs.ua/n185202-kiev-obratitsya-k-turcii-i-oon-s-zaprosom-o-prodlenii-zernovogo-soglasheniya-bez-rf.htmlРакурс
Президент Туреччини Ердоган вважає, що путін хоче продовження «зернової угоди».
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Він планує провести переговори з російським диктатором, коли повернеться з Перської затоки.
17 липня у МЗС росії заявили, що з 18 липня без участі рф «зернова угода» припиняє свою дію, що означає розформування Спільного координаційного центру в Стамбулі, згортання морського гуманітарного коридору та відкликання гарантій безпеки судноплавства.
Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву рф про вихід з «зернової угоди»: росія має власні домовленості з ООН і Туреччиною, Україна не укладала з нею угод, МЗС звернеться до Туреччини та ООН із запитом, чи готові вони продовжувати роботу ініціативи.
Про це повідомив речник президента Никифоров. За словами Зеленського, компанії, які володіють суднами, готові продовжувати постачання зерна, якщо Україна та Туреччина будуть забезпечувати прохід суден.
Лідерка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила рішення росії зупинити «зернову угоду».
Зернова угода увійшла в історію як дипломатичний успіх, — вважає Ердоган.
Саме так прокоментував політик сьогоднішню заяву розмовляючої голови Кремля пєскова про відмову від продовження угоди.
Фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні. Як сказав уже раніше президент російської федерації — спливає термін 17 липня, на жаль, частина, що стосується росії, цих чорноморських домовленостей не виконана досі, тому її дія припиняється. Як тільки російська частина домовленостей буде виконана, російська сторона повернеться до реалізації цієї угоди, негайно. Де-факто така ситуація — заявив речник московським пропагандистам.
Однак лідер Туреччини висловив сподівання, що «президент путін хоче продовження чорноморської зернової угоди», а також зазначив, що можливо проведе телефонний дзвінок з бункерним дідом для обговорення подальших кроків, не чекаючи візиту пуйла у серпні.
Нагадаємо, що в травні дію зернової угоди було продовжено на два місяці — сьогодні Московія офіційно повідомила секретаріат ООН, Україну і Туреччину про заперечення проти продовження зернової угоди.
Ердоган заявив, що Чорноморська зернова ініціатива вже увійшла в історію як великий дипломатичний успіх. Вона дозволила перевезти понад 33 млн тонн зернових, а це, своєю чергою, запобігло продовольчому дефіциту у багатьох країнах.
Нагадаємо, росія та Україна за участю Туреччини та ООН підписали угоду про вивезення зерна з чорноморських портів у липні 2022 року. З того часу воно кілька разів продовжувалося.
рф висуває кілька умов продовження угоди. Серед них — безперешкодне постачання аміаку до Європи через Україну, а також підключення Россільгоспбанку до системи SWIFT, від якої його було відключено в рамках санкцій.