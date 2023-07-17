Київ звернеться до Туреччини та ООН із запитом про продовження зернової угоди без рф

Саме так прокоментував політик сьогоднішню заяву розмовляючої голови Кремля пєскова про відмову від продовження угоди.

Фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні. Як сказав уже раніше президент російської федерації — спливає термін 17 липня, на жаль, частина, що стосується росії, цих чорноморських домовленостей не виконана досі, тому її дія припиняється. Як тільки російська частина домовленостей буде виконана, російська сторона повернеться до реалізації цієї угоди, негайно. Де-факто така ситуація — заявив речник московським пропагандистам.

Однак лідер Туреччини висловив сподівання, що «президент путін хоче продовження чорноморської зернової угоди», а також зазначив, що можливо проведе телефонний дзвінок з бункерним дідом для обговорення подальших кроків, не чекаючи візиту пуйла у серпні.

Нагадаємо, що в травні дію зернової угоди було продовжено на два місяці — сьогодні Московія офіційно повідомила секретаріат ООН, Україну і Туреччину про заперечення проти продовження зернової угоди.

Ердоган заявив, що Чорноморська зернова ініціатива вже увійшла в історію як великий дипломатичний успіх. Вона дозволила перевезти понад 33 млн тонн зернових, а це, своєю чергою, запобігло продовольчому дефіциту у багатьох країнах.

Нагадаємо, росія та Україна за участю Туреччини та ООН підписали угоду про вивезення зерна з чорноморських портів у липні 2022 року. З того часу воно кілька разів продовжувалося.

рф висуває кілька умов продовження угоди. Серед них — безперешкодне постачання аміаку до Європи через Україну, а також підключення Россільгоспбанку до системи SWIFT, від якої його було відключено в рамках санкцій.