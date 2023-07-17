Вибух на Кримському мосту - медіа пишуть про спільну операцію СБУ та ВМС

https://racurs.ua/ua/n185201-vybuh-na-krymskomu-mostu-media-pyshut-pro-spilnu-operaciu-sbu-ta-vms.html

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Декілька українських, іноземних та російських медіа дізналася від джерела, близького до Головного управління розвідки України, що вибух на Кримському мосту був спільною операцією СБУ та ВМС.

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Про це написали «РБК-Україна», «Українська правда», CNN, AFP та «Медуза».

Джерело повідомило, що в атаці приймали «такі ж надводні дрони, як і ті, що застосовувалися по Севастополю три місяці тому» — 24 квітня.

Джерело розкрило деякі деталі атаки та стверджує, що російські військові не мають спеціального обладнання, яке могло б виявляти такі безпілотні судна на відстані, а помітивши їх уже поблизу вразити дрони зі стрілецької та великокаліберної зброї не вийшло.

Також воно розповіло, що при нападі було пошкоджено одну з опор мосту. Російська влада таку інформацію не підтверджує.

Якщо провести морський кордон територією між росією та Україною, то якраз [ушкоджена] 145-та опора знаходиться за цим кордоном, на [міжнародно визнаній] території Українир, — наголосив співрозмовник видання.

Військовий оглядач Російської служби Бі-бі-сі Павло Аксьонов вважає надзвичайно важливим військове значення атаки на Кримський міст.

Він є одночасно найважливішою ланкою в ланцюжку постачання російської армії у південних областях України, критично важливим об'єктом інфраструктури та символом російської анексії півострова.

Виділити якусь одну мету, яку міг переслідувати цей удар, складно. Але, судячи з перших повідомлень з місця, залізниця не постраждала. Вона проходить окремо від автомобільної — Кримський міст є два окремі мости за кілька метрів один від одного. Залізницею проходить основний потік військових вантажів, і тому внаслідок вибуху постачання армії не перерветься.

Те, що внаслідок удару сильно постраждала автомобільна дорога, завдасть шкоди скоріше морально-психологічному — міст є символом і найамбіційнішим проектом Кремля на окупованих територіях.

росія докладає значних зусиль щодо оборони цього об'єкта, захищаючи його від ударів з повітря та води.

24 травня рф провела навчання щодо безпеки навколо Кримського мосту. У ході навчань була створена димова завіса, яка частково приховує міст. Ще одні вчення — антитерористичні — проходили на мосту на початку червня.

Ці зусилля дають деякі результати. Наприклад, 9 липня над морем на північ від Тамані російська ППО збила ракету. Після цього на мосту було припинено рух. В інших районах Криму також періодично збивають безпілотники.

Досі Кримський міст вдалося пошкодити лише один раз — 8 жовтня 2022 року внаслідок вибуху вантажівки з причепом було завалено три прольоти автомобільного мосту, а також сильно постраждав залізничний.

Заходи безпеки, вжиті після цього, дуже утруднили використання мосту. Перед в’їздами на нього влітку утворилися такі затори, що путін навіть провів спеціальну нараду, на якій запропонували скеровувати туристів через окуповані області України або на військових десантних кораблях.

Досі загроза ударів по мосту з моря здавалася гіпотетичною, хоча Україна вже застосовувала морські дрони при спробі удару по одній із бухт у Севастополі у квітні і проти корабля ВМФ рф «Приазов'я» у червні.

Прорватися в бухту під Севастополем морським безпілотникам не вдалося — її захищають сіті та бонові загородження. Повідомлялося навіть про застосування бойових дельфінів. Кримський міст виявився беззахисним як мінімум частково, що дозволило завдати по ньому удару.

Тепер, очевидно, заходи безпеки будуть посилені й, швидше за все, російська влада намагатиметься приділити увагу захисту мосту від ударів з моря. Можливо, буде посилено оборону цього об'єкту від ударів українськими ракетами з повітря.

Все це в будь-якому випадку стане додатковим навантаженням на систему безпеки півострова, яка і без того перевантажене. Адже Кримський міст — не головний об'єкт військової інфраструктури в Криму, хоч і найпомітніший.