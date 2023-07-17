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Ракурс
Сирський виклав відео реального бою біля Кремінної, зняте на камеру GoPro

Сирський виклав відео реального бою біля Кремінної, зняте на камеру GoPro

17 лип 2023, 16:54
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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео бою неподалік Кременної, зняте на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону 100 ОБр ТрО.


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Наші воїни відбивають всі спроби ворога атакувати. Впевнена та професійна робота, — прокоментував відео Сирський.

Джерело: Ракурс


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