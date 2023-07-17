ЗСУ знищили російський “Тюльпан” з HIMARS під Бахмутом

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Захисники України виявили та знищили під Бахмутом російську артилерійську систему «Тюльпан». Для цього Збройні сили України застосували американську РСЗВ HIMARS.

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Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада ЗСУ.

Аеророзвідка Третьої окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою «Адам» виявили та завдали удару по російському 240-мм самохідному міномету під Бахмутом, — йдеться у повідомленні.

Ворожий «Тюльпан» використовують для ураження найбільш укріплених фортифікацій, укриттів, командних пунктів та інших артзасобів.

Тепер один зі зразків — знешкоджено безповоротно, — констатували воїни.

Нагадаємо, українські військові використовують HIMARS у тактиці «стріляй та біжи». Саме її використали під час удару по гуртожитку з окупантами у Макіївці. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.