Росіяни атакували Ізюм КАБами, одна людина загинула, а троє зазнали поранень. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації 2 листопада атакувала Ізюм керованими авіабомбами.

Попередньо, КАБ влучив у чотириповерховий житловий будинок, спалахнули автомобілі. Також надійшла інформація про загоряння відділення пошти. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Наразі відомо про одну загиблу людину. Постраждали щонайменше троє людей. Їм надається необхідна медична допомога. На місці обстрілу працюють усі екстрені служби.

Ізюмська міська військова адміністрація поінформувала, що Ізюм повністю знеструмлений через пошкодження високовольтних ліній.

Нагадаємо, ввечері 1 листопада росіяни атакував ударними безпілотниками селище Васищеве Безлюдівської громади Харківської області. Внаслідок одного з влучань у дах п’ятиповерхового житлового будинку пошкоджено конструкції квартир і міжповерхове перекриття. Постраждали 12 осіб, серед них — дитина. За іншими адресами горіли теплиці, сіно та холодильна установка на території приватного підприємства.