Сирський - Швидкі результати контрнаступу неможливі через міни і оборону рф

https://racurs.ua/ua/n185240-syrskyy-shvydki-rezultaty-kontrnastupu-nemojlyvi-cherez-miny-i-oboronu-rf.html

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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що через насиченість мінами та оборонними бар'єрами отримати швидкі результаті контрнаступу «практично неможливо».

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Ми хотіли б отримати дуже швидкі результати, але насправді це практично неможливо, — заявив Сирський в інтерв’ю ВВС.

Він додав, що на сході, як і на півдні України територія насичена мінами та оборонними бар'єрами. З його слів, воєнні злочинці рф мають багато опорних пунктів:

Тому наше просування йде не так швидко, як нам хотілося б.

Разом з тим, на думку Сирського, українська армія має перевагу через єдність військового керівництва і довіру солдатів.

Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва та довіра наших солдатів один до одного є сильною стороною нашої армії, — додав він.

Нагадаємо, наприкінці червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.