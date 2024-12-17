Російський генерал загинув внаслідок вибуху у Москві, фото: ASTRA

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Ракурс

У Москві внаслідок вибуху сьогодні, 17 грудня, вранці загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-лейтенант Ігор Кірілов. Також загинув його помічник.

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Про це повідомили російські ЗМІ. Згодом загибель Кірілова підтвердив і слідчий комітет рф.

За словами місцевих жителів, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. У російському слідкомі заявили, що було «приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, який стояв поряд із під’їздом житлового будинку».

На знімках поряд з місцем вибуху помітне авто — за інформацією російських ЗМІ, ним користувався Кірілов.

На початку повномасштабного російського вторгнення в Україні Кірілов заявляв, що українці нібито розробляють біологічну зброю, яку мають переносити птахи і котра «здатна вибірково вражати різноманітні етнічні групи населення».

Нещодавно СБУ заочно повідомила Кірілову про підозру — він наказував застосовувати хімічну зборю проти Сил оборони України.