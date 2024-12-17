Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Російський генерал загинув внаслідок вибуху у Москві, фото: ASTRA

Російський генерал загинув внаслідок вибуху самоката у Москві (ФОТО, ВІДЕО)

17 гру 2024, 08:29
999

У Москві внаслідок вибуху сьогодні, 17 грудня, вранці загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-лейтенант Ігор Кірілов. Також загинув його помічник.


.

Про це повідомили російські ЗМІ. Згодом загибель Кірілова підтвердив і слідчий комітет рф.

За словами місцевих жителів, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. У російському слідкомі заявили, що було «приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, який стояв поряд із під’їздом житлового будинку».

На знімках поряд з місцем вибуху помітне авто — за інформацією російських ЗМІ, ним користувався Кірілов.

Російський генерал загинув внаслідок вибуху у Москві, фото: ASTRA

На початку повномасштабного російського вторгнення в Україні Кірілов заявляв, що українці нібито розробляють біологічну зброю, яку мають переносити птахи і котра «здатна вибірково вражати різноманітні етнічні групи населення».

Нещодавно СБУ заочно повідомила Кірілову про підозру — він наказував застосовувати хімічну зборю проти Сил оборони України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів