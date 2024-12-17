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Российский генерал погиб в результате взрыва в Москве, фото: ASTRA
Российский генерал погиб в результате взрыва самоката в Москве (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n202239-rossiyskiy-general-pogib-v-rezultate-vzryva-samokata-v-moskve-foto-video.htmlРакурс
У Москві внаслідок вибуху сьогодні, 17 грудня, вранці загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-лейтенант Ігор Кірілов. Також загинув його помічник.
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Про це повідомили російські ЗМІ. Згодом загибель Кірілова підтвердив і слідчий комітет рф.
За словами місцевих жителів, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. У російському слідкомі заявили, що було «приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, який стояв поряд із під’їздом житлового будинку».
На знімках поряд з місцем вибуху помітне авто — за інформацією російських ЗМІ, ним користувався Кірілов.
На початку повномасштабного російського вторгнення в Україні Кірілов заявляв, що українці нібито розробляють біологічну зброю, яку мають переносити птахи і котра «здатна вибірково вражати різноманітні етнічні групи населення».
Нещодавно СБУ заочно повідомила Кірілову про підозру — він наказував застосовувати хімічну зборю проти Сил оборони України.
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