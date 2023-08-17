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Ракурс
Украинский Humvee наехал на противотанковую мину. Фото:

Украинский Humvee выдержал взрыв противотанковой мины и спас морпехов (ВИДЕО)

17 авг 2023, 22:19
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Надійність американських броньованих позашляховиків Humvee продовжує вражати в ході війни з росією.


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Адин із «Хаммерів» під час штурму позицій окупантів наїхав на протитанкову міну. Це сталося після десантування частини захисників, коли стрілець з джипа прикривав їх вогнем із великокаліберного станкового кулемета. Попри вибух американська броня зуміла зберегти життя військовослужбовців 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Відповідне відео 17 серпня Міністерство оборони України оприлюднило в Twitter.

На кадрах видно, що морпіхи, які перебували в салопі позашляховика, вижили. Водій та бійці змогли самотужки покинути машину. Ворожа позиція в результаті штурму була захоплена.

Сам Humvee був пошкодженим, але залишився цілим. Ймовірно, броньовик ще зможуть відновити.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ показали, як військовослужбовці Національної гвардії проробляють проходи в мінних полях перед штурмом ворожих позицій.

Источник: Ракурс


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