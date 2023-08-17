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Украинский Humvee наехал на противотанковую мину. Фото:
Украинский Humvee выдержал взрыв противотанковой мины и спас морпехов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186301-ukrainskiy-humvee-vyderjal-vzryv-protivotankovoy-miny-i-spas-morpehov-video.htmlРакурс
Надійність американських броньованих позашляховиків Humvee продовжує вражати в ході війни з росією.
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Адин із «Хаммерів» під час штурму позицій окупантів наїхав на протитанкову міну. Це сталося після десантування частини захисників, коли стрілець з джипа прикривав їх вогнем із великокаліберного станкового кулемета. Попри вибух американська броня зуміла зберегти життя військовослужбовців 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Відповідне відео 17 серпня Міністерство оборони України оприлюднило в Twitter.
На кадрах видно, що морпіхи, які перебували в салопі позашляховика, вижили. Водій та бійці змогли самотужки покинути машину. Ворожа позиція в результаті штурму була захоплена.
Сам Humvee був пошкодженим, але залишився цілим. Ймовірно, броньовик ще зможуть відновити.
Insane footage from inside a Ukrainian HMMWV during combat. Thank you to the American people! Your Humvees save the lives of our soldiers.— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 16, 2023
�59th Motorized Infantry Brigade pic.twitter.com/dQw6JhJU5J
Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ показали, як військовослужбовці Національної гвардії проробляють проходи в мінних полях перед штурмом ворожих позицій.
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