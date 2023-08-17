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Масштабную мобилизацию в Крыму запланировала рф. Фото: Голос Америки
рф готовит масштабную мобилизацию в оккупированном Крыму — партизаныhttps://racurs.ua/n186300-rf-gotovit-masshtabnuu-mobilizaciu-v-okkupirovannom-krymu-partizany.htmlРакурс
Масштабна незаконна мобілізація планується росіянами в тимчасово окупованому Криму.
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Українська агентура повідомила з військкомату Сімферополя, що загарбники готують провести масштабну мобілізацію майже всіх вікових груп населення Криму. Також ворог готує мобілізацію й на інших тимчасово захоплених територіях України. Про це 17 серпня партизанський рух «Атеш» повідомив у Telegram.
Зазначається, що незаконна мобілізація може розпочатися після так званих виборів на окупованих територіях, які росіяни запланували на вересень. У деяких населених пунктах захоплених районів Запорізької області вже оголосили про дострокові «вибори».
Ми закликаємо всіма способами уникати мобілізації, в іншому випадку пишіть нам в @atesh_fire. Ми зруйнуємо російську армію зсередини, — наголосили в «Атеш».
Нагадаємо, в українському ГУР повідомляли, що росія хоче відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії, тому воєнне командування хоче створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад. Для цього планують мобілізувати сотні тисяч росіян.
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