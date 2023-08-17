рф планирует создать 6 тыс. дронов к 2025 году. Фото:

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Масове виробництво ударних безпілотників запланували в російській федерації.

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Команда інженерів з одного російського промислового міста отримала таємний наказ побудувати виробничу лінію, яка працюватиме цілодобово, виробляючи дрони-камікадзе. За безпеку програми відповідало ФСБ росії, а у висококваліфікованих працівників заводу вилучали паспорти, щоб вони не могли покинути країну. Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на витік російських секретних документів.

У листуванні розробники БПЛА використовували зашифровані слова. Так, дрони називали «човнами», їхню вибухівку — «бамперами», а Іран — «Ірландією» або «білоруссю».

Також повідомляється, що російська угода з Іраном про продаж зброї на мільярд доларів була укладена в листопаді за 500 миль на схід від Москви в Татарстані. Домовленість з Тегераном передбачає, що рф планує до літа 2025 року створити 6 тис. безпілотників. У Москві вважають, що цього буде достатньо, щоб побороти нестачу БПЛА.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що в спеціальній економічній зоні «Алабуга» за сотні кілометрів на схід від москви почали будувати завод із виробництва іранських дронів-камікадзе типу «Шахед».

Британська розвідка вважає, що рф хоче перейти на повноцінне власне виробництво дронів-камікадзе у найближчі місяці, але росія залежить від комплектуючих з Ірану.

Джерело: The Washington Post