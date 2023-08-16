росія почала використовувати «Шахеди» власного виробництва. Фото:

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Країна-агресор російська федерація розпочала використовувати безпілотні літальні апарати односторонньої дії (OWA-UAV) власного виробництва, заснованих на іранських розробках Shahed.

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Москва імпортує системи іранського виробництва з вересня 2022 року. Місцеве виробництво, ймовірно, дозволить рф налагодити надійніші поставки ударних дронів. Ефективність «Шахедів» в Україні була різною, але ЗСУ довели що можуть нейтралізувати більшість таких безпілотників. Про це Міністерство оборони Великої Британії 16 серпня повідомило у Twitter.

Британська розвідка вважає, що окупанти хочуть перейти на повноцінне власне виробництво дронів-камікадзе у найближчі місяці. Разом з тим рф залежить від комплектуючих з Ірану, а готове іранське озброєння в основному продовжує доставлятися через Каспійське море.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що на території російської федерації почали будувати завод із виробництва іранських дронів-камікадзе типу «Шахед». У Білому домі заявляли, що підприємство будували у так званій спеціальній економічній зоні «Алабуга» за сотні кілометрів на схід від москви.