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Ракурс
Бійці ССО спалили російського «Жителя». Фото:

ССО спопелили російського «Жителя» з особовим складом (ВІДЕО)

16 сер 2023, 09:52
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Сили спецоперацій ЗСУ продовжують завдавати росіянам втрат, знищуючи при цьому рідкісну техніку.


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Зокрема, військовослужбовці 3-го полку ССО України у взаємодії з дружнім підрозділом Сил оборони на одному з напрямків спопелили відразу три одиниці техніки противника, зокрема машину техпідтримки разом з особовим складом. Про це Командуванням ССО Збройних сил України 16 серпня повідомило в Facebook.

За інформацією спецпризначенців, серед спаленої ворожої техніки — автоматизована станція перешкод Р-330Ж «Житель», машина технічної підтримки разом з особовим складом та танк.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили російські комплекси радіоелектронної боротьби «Тріада» та «Леєр-2», а також ворожі артилерійські гармати та бронетехніку.

Джерело: Ракурс


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