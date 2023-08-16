Бійці ССО спалили російського «Жителя». Фото:

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Сили спецоперацій ЗСУ продовжують завдавати росіянам втрат, знищуючи при цьому рідкісну техніку.

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Зокрема, військовослужбовці 3-го полку ССО України у взаємодії з дружнім підрозділом Сил оборони на одному з напрямків спопелили відразу три одиниці техніки противника, зокрема машину техпідтримки разом з особовим складом. Про це Командуванням ССО Збройних сил України 16 серпня повідомило в Facebook.

За інформацією спецпризначенців, серед спаленої ворожої техніки — автоматизована станція перешкод Р-330Ж «Житель», машина технічної підтримки разом з особовим складом та танк.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили російські комплекси радіоелектронної боротьби «Тріада» та «Леєр-2», а також ворожі артилерійські гармати та бронетехніку.