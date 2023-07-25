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Спецпризначенці знищили російську «Тріаду». Фото: командування ССО
ССО знищили російську «Тріаду» та артилерію під Бахмутом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185458-sso-znyschyly-rosiysku-triadu-ta-artyleriu-pid-bahmutom-video.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують завдавати ворогу суттєвих втрат.
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Так, на Бахмутському напрямку в Донецькій області аеророзвідники вистежили, а опісля скорегували артилерію Сил оборони для знищення дев’ятьох ворожих цілей, зокрема комплексів радіоелектронної боротьби. Про це 25 липня повідомила прес-служба ССО у Facebook.
Таким чином росія втратила комплекси радіоелектронної боротьби «Тріада» та «Леєр-2», а також артилерійські гармати та бронетехніка.
За інформацією спецпризначенців, разом із розвідниками свої задачі відпрацьовують і оператори FPV-дронів, які завдають ударів не лише по техніці та живій силі, а й знищують засоби спостереження ворога.
Нагадаємо, командування Сил спеціальних операцій ЗСУ показало, як снайпери знищують російських загарбників навіть з дуже великої відстані — від 715 до 2 тис. 62 м.
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