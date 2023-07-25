ГУР опублікувало секретну доповідь про план зриву росією «зернової угоди»

Секретна доповідь про план зриву «зернової угоди»: ГУР

https://racurs.ua/ua/n185457-gur-opublikuvalo-sekretnu-dopovid-pro-plan-zryvu-rosiieu-zernovoyi-ugody.html

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Росіяни підготували секретну «доповідь» для кремля про те, як керівництво країни-агресора зривало зернову угоду.

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Документ під назвою «Про роботу російської частини спільного координаційного центру в ході реалізації Ініціативи» присвячений технологіям, які застосовувалися для перешкоджання роботи зернового коридору і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди. Про це 25 липня повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

З доповіді випливає, що так званий спільний координаційний центр бачив своїм головним завданням максимальне зменшення об'єму зерна, яке вивозилося в межах «зернової угоди». Один із елементів «стримування безконтрольного зростання експорту зерна» була так звана якісна перевірка суден. Окупанти діяли при цьому за спеціальними методичками. Вказується, що за результатами проведених інспекцій «було обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби».

У розвідці повідомляють, що заходи зі зриву «зернової угоди були розбиті на декілька етапів». Перший етап передбачав, що росія припинить участь в угоді з 29 жовтня 2022 року по 3 листопада 2022 році. Зазначається, що це призвело до падіння об'ємів вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 у листопаді.

Наступним етапом були передбачені заходи з обмеження допуску суден у порт «Південний», зменшення кількості інспекційних команд та зупинки реєстрації зерновозів.

Ці заходи дозволили агресорам «ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити об'єм вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 млн т вантажів». Окупанти також звітують, що «найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів 7,8 млн т припала на третій етап Ініціативи (з 19 березня до 17 липня 2023 року)».

Окрему увагу було звернено на зриві поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми.

Документ свідчить, що всі дії по зриву «зернової угоди» — частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації, — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, росія не лише вийшла із зернової угоди, але й заявила, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться ними як потенційні перевізники військових вантажів.