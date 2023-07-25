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Спецназовцы уничтожили российскую «Триаду». Фото: командувнаня ССО

ССО уничтожили российскую «Триаду» и артиллерию под Бахмутом (ВИДЕО)

25 июл 2023, 12:19
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Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують завдавати ворогу суттєвих втрат.


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Так, на Бахмутському напрямку в Донецькій області аеророзвідники вистежили, а опісля скорегували артилерію Сил оборони для знищення дев’ятьох ворожих цілей, зокрема комплексів радіоелектронної боротьби. Про це 25 липня повідомила прес-служба ССО у Facebook.

Таким чином росія втратила комплекси радіоелектронної боротьби «Тріада» та «Леєр-2», а також артилерійські гармати та бронетехніка.

За інформацією спецпризначенців, разом із розвідниками свої задачі відпрацьовують і оператори FPV-дронів, які завдають ударів не лише по техніці та живій силі, а й знищують засоби спостереження ворога.

Нагадаємо, командування Сил спеціальних операцій ЗСУ показало, як снайпери знищують російських загарбників навіть з дуже великої відстані — від 715 до 2 тис. 62 м.

Источник: Ракурс


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