Спецназовцы уничтожили российскую «Триаду». Фото: командувнаня ССО

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Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують завдавати ворогу суттєвих втрат.

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Так, на Бахмутському напрямку в Донецькій області аеророзвідники вистежили, а опісля скорегували артилерію Сил оборони для знищення дев’ятьох ворожих цілей, зокрема комплексів радіоелектронної боротьби. Про це 25 липня повідомила прес-служба ССО у Facebook.

Таким чином росія втратила комплекси радіоелектронної боротьби «Тріада» та «Леєр-2», а також артилерійські гармати та бронетехніка.

За інформацією спецпризначенців, разом із розвідниками свої задачі відпрацьовують і оператори FPV-дронів, які завдають ударів не лише по техніці та живій силі, а й знищують засоби спостереження ворога.

Нагадаємо, командування Сил спеціальних операцій ЗСУ показало, як снайпери знищують російських загарбників навіть з дуже великої відстані — від 715 до 2 тис. 62 м.