Залужный провел телефонный разговор с Милли. Фото: Залужный в Telegram

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався телефоном з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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Український генерал поінформував американського колегу про оперативну обстановку на фронті та плани Сил оборони на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи. Також він повідомив Залужному про плани та ймовірні дії окупаційної армії рф. Про це головнокомандувач 17 серпня повідомив у Telegram.

Також він обговорив із Міллі актуальну потребу ЗСУ в снарядах, озброєнні, засобах розмінування, протиповітряної оборони та системах РЕБ. Залужний подякував союзникам за вже надану матеріально-технічну допомогу.

Продовжуємо консолідувати зусилля, щоб перемогти агресора, — резюмував Залужний.

Нагадаємо, 13 серпня начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін прибув до Києва та зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Адмірала ознайомили з обстановкою на полі бою, з наступальними та оборонними діями українських Сил оборони.