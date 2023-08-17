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В Чехии намекнули о передаче ВСУ вертолетов Ми-24. Фото:

Минобороны Чехии намекнуло о передаче вертолетов Ми-24 Украине

17 авг 2023, 20:18
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Нові вертольоти отримає армія Чехії від Сполучених Штатів Америки, а радянські штурмові гелікоптери можуть передати Україні.


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Американці передадуть чехам вертольоти типу UH-1Y Venom і AH-1Z Viper. Водночас Прага нахвалює радянську Мі-24В/35, які відмінно впоралися зі своїм завданням, «хоча і прослужили довше, ніж очікувалося». Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, передає ČT24.

Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними сьогодні, їхня історія точно не закінчена. Ми обов’язково знайдемо застосування цим вертольотам. Це все, що я скажу з цього приводу, тому що принципово не коментую постачання в Україну, — зазначила вона.

При цьому Чернохова не розкрила деталей про кількість радянський ударних вертольотів. При цьому наголосила, що Чехії теж необхідно мати запасні частини для вертольотів серії «Мі», бо вони перебувають у санкційних списках, тому запчастини дістати складно.

Як відомо, Мі-24 — це радянський ударний гелікоптер, який призначений для підтримки піхоти. Цей вертоліт станом на зараз перебуває на озброєнні низки країн, зокрема й України.

Нагадаємо, на початку липня Польща передала Україні 10 бойових гелікоптерів Мі-24, але про передачу цих повітряних машин не повідомлялося офіційно.

Джерело: ČT24

Источник: Ракурс


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