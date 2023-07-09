Ударний гелікоптер Мі-24. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n184937-polscha-peredala-ukrayini-desyatok-udarnyh-gelikopteriv-wsj.html

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Польща передала 10 бойових гелікоптерів Мі-24 Україні для боротьби проти агресії російської федерації.

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Ці ударні вертольоти були надіслані Києву нещодавно. Однак про передачу цих повітряних машин не повідомлялося офіційно. Про це повідомляє американська газета Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Мі-24 — це радянський ударний гелікоптер, який призначений для підтримки піхоти. Серед військових він отримав прізвисько «Крокодил». Цей вертоліт станом на зараз перебуває на озброєнні низки країн, зокрема й України.

Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський побував у Чехії з робочим візитом. Згодом чеський прем'єр-міністр Петро Фіала заявив, що Прага в найближчі місяці передасть Україні штурмові вертольоти, тисячі додаткових боєприпасів великого калібру і допоможе з навчанням пілотів.

Джерело: Wall Street Journal