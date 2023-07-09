Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку. Фото: Генштаб

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Збройні сили України продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку та мають успіхи.

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Російські військові місцями опиняються у пастці. На цьому напрямку українські військові знищили ворожий безпілотник, який полював за підрозділами Сил оборони. Про це командувач Сухопутними військами Олександр Сирський 9 липня повідомив у Telegram.

Також генерал опублікував відео роботи снайпера групи «Привид» окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Цей боєць ліквідував окупанта одним пострілом з 1 тис. 200 м.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Великої Британії 8 липня повідомляли, що ЗСУ продовжують наступ у районі Бахмута Донецької області, а російська армія потерпає від низького бойового духу й навряд чи має резерви, аби утримувати місто. За останній тиждень Бахмут був місцем одних із найінтенсивніших боїв на фронті, а українська армія впевнено просувається як на північ, так і на південь від міста.