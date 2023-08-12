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Ракурс
Тоні Радакін та Валерій Залужний, фото: Головнокомандувач ЗСУ

Начальник Штабу оборони Британії зустрівся із Залужним (ФОТО)

12 сер 2023, 18:14
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До України з візитом прибув начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін.


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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 12 серпня, повідомив, що провів зустріч із Радакіним, та опублікував відповідне фото.

Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами, — зазначив Залужний. — Провели роботу на одному із пунктів управління, детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями.

Також Залужний і Радакін обговорили нагальні потреби українського війська.

Подякував партнерам за підтримку, продовжуємо боротися з російським агресором задля Перемоги, — додав Головнокомандувач ЗСУ.

Тоні Радакін та Валерій Залужний, фото: Головнокомандувач ЗСУ

Джерело: Ракурс


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