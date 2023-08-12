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Ракурс
Греція долучилася до гарантій безпеки

Греція підтримала гарантії безпеки для України — Зеленський

12 сер 2023, 17:38
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Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України.


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Про це сьогодні, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський

Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України, — зазначив Зеленський.

Дякую Премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО, — додав він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна розпочала переговори щодо «гарантій безпеки» з Великою Британією.

Джерело: Ракурс


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