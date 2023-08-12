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Греція долучилася до гарантій безпеки
Греція підтримала гарантії безпеки для України — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n186125-greciya-stala-pidtrymala-garantiyi-bezpeky-dlya-ukrayiny-zelenskyy.htmlРакурс
Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України.
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Про це сьогодні, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський
Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України, — зазначив Зеленський.
Дякую Премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО, — додав він.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна розпочала переговори щодо «гарантій безпеки» з Великою Британією.