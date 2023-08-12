Греція долучилася до гарантій безпеки

https://racurs.ua/ua/n186125-greciya-stala-pidtrymala-garantiyi-bezpeky-dlya-ukrayiny-zelenskyy.html

Ракурс

Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України.

.

Про це сьогодні, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський

Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України, — зазначив Зеленський.

Дякую Премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО, — додав він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна розпочала переговори щодо «гарантій безпеки» з Великою Британією.