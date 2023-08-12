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Атака українського морського дрона, скріншот відео
Це наше море — роботу морських дронів проти рашистів показало ГУР (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186124-ce-nashe-more-robotu-morskyh-droniv-proty-rashystiv-pokazalo-gur-video.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міноборони України показало, як українські морські дрони атакують судна рашистів.
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Відповідне відео сьогодні, 12 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ГУР.
На відео можна побачити, як морські дрони прямують до ворожих суден, попри спроби ворога їх зупинити.
Продовжуємо нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді! — наголошується в описі відео.
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