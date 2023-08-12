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Кримський міст вкритий димом, фото: «Крымский ветер»
Про другу за день ракетну атаку по Кримському мосту заявили рашисти (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186121-pro-drugu-za-den-raketnu-ataku-po-krymskomu-mostu-zayavyly-rashysty-foto.htmlРакурс
У районі Кримського мосту, котрий сполучає тимчасово окупований Крим з територією рф, сьогодні, 12 серпня, знову було перекрито рух. За інформацією місцевих Telegram-каналів, причиною стала ще одна ракетна атака.
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Також повідомлялося, що в Керчі чули вісім нових вибухів.
Над мостом також знову ставили димову завісу.
Також з’явилося відео, котре показує пуски ракет ППО по невідомій цілі.
Згодом окупанти заявили про збиття ще однієї ракети над Керченською протокою.
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