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Атака украинского морского дрона, скриншот видео
Это наше море — работу морских дронов против рашистов показало ГУР (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186124-eto-nashe-more-rabotu-morskih-dronov-protiv-rashistov-pokazalo-gur-video.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міноборони України показало, як українські морські дрони атакують судна рашистів.
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Відповідне відео сьогодні, 12 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ГУР.
На відео можна побачити, як морські дрони прямують до ворожих суден, попри спроби ворога їх зупинити.
Продовжуємо нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді! — наголошується в описі відео.
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