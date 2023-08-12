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Ракурс
Атака украинского морского дрона, скриншот видео

Это наше море — работу морских дронов против рашистов показало ГУР (ВИДЕО)

12 авг 2023, 17:09
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Головне управління розвідки Міноборони України показало, як українські морські дрони атакують судна рашистів.


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Відповідне відео сьогодні, 12 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ГУР.

На відео можна побачити, як морські дрони прямують до ворожих суден, попри спроби ворога їх зупинити.

Продовжуємо нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді! — наголошується в описі відео.

Источник: Ракурс


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