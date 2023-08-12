Атака украинского морского дрона, скриншот видео

https://racurs.ua/n186124-eto-nashe-more-rabotu-morskih-dronov-protiv-rashistov-pokazalo-gur-video.html

Ракурс

Головне управління розвідки Міноборони України показало, як українські морські дрони атакують судна рашистів.

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Відповідне відео сьогодні, 12 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ГУР.

На відео можна побачити, як морські дрони прямують до ворожих суден, попри спроби ворога їх зупинити.