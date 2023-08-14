рф планує мобілізувати сотні тисяч осіб на війну. Фото:

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Масову мобілізацію росіян на війну проти України влада країни-агресора.

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Кремль має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії, тому воєнне командування хоче створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад. У Києві знають про плани росії здійснити нову хвилю мобілізації. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю Obozrevatel.

За нашими оцінками, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Щоб реалізувати цей план з метою втримати те, що Росія окупувала, а також продовжувати воєнний тиск на нашу державу, ворогу необхідна не лише мобілізація, але й час на підготовку солдатів та їхнє оснащення, — розповів він.

За словами розвідника, у Москві розуміють, що проведення мобілізації в росії — це непопулярне рішення. Однак диктаторський режим до цього давно готувався, тому ухвалив низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Крім того, в рф вже збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі.

У ГУР нагадали, що російські громадяни, які не вчиняли воєнних злочинів і не бажають воювати проти України, гарантовано захист в межах проекту для добровільної здачі в полон «Хочу жить».

Нагадаємо, у липні в Центрі національного спротиву повідомляли, що окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області готується до примусової мобілізації місцевих жителів до лав армії ворога.

Джерело: Obozrevatel