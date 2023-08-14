СБУ викрила 15 колаборантів, які готують «вибори» на окупованій Луганщині. Фото:

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Незаконні так звані вибори готують зрадники на тимчасово окупованій території Луганської області.

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Служба безпеки України 15 колаборантів, які готують фейкові вибори до місцевих окупаційних органів рф на тимчасово окупованій території Луганщини.

На ворога працюють керівники так званої виборчої комісії самопроголошеної Луганської народної республіки, представники територіальних осередків кремлівської партії «Единая Россия» та інших думських політичних сил. За одним зі сценаріїв, окупанти планують провести «вибори» у вересні 2023 року. Про це 14 серпня повідомив прес-центр СБ України.

Спецслужба з’ясувала, що під час «голосування» мають «обрати» так званих депутатів до вигаданого парламенту ЛНР, а також «советов» так званих муніципальних утворень.

Зараз ці 15 зрадників беруть безпосередню участь у підготовці до майбутнього «волевиявлення». Зловмисники вже сформували так звані територіальні виборчі комісії, які мають фальсифікувати явку виборців та підсумки незаконного голосування. Також вони облаштовують дільниці та агітують мешканців.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ст. 111−1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Шестеро колаборантів вже раніше отримували підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині у вересні 2022 року. Всі зрадники зараз переховуються на окупованих територіях.

Нагадаємо, у Донецькій області Служба безпеки України викрила жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ росії та «вагнерівців». Зловмисниці намагалися виявити і «злити» ворогам напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою.