Росіяни готують нову хвилю примусової мобілізації, фото: Focus.ua

https://racurs.ua/ua/n184682-rashysty-gotuut-prymusovu-mobilizaciu-na-okupovanomu-zaporijji-cns.html

Ракурс

Окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області готується до примусової мобілізації місцевих жителів до лав армії ворога.

.

Про це сьогодні, 1 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, окупанти створили 44 «військово-облікові столи», в яких всі громадяни призовного віку або військовослужбовці запасу будуть поставлені на облік за місцем проживання, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що колаборант євгеній балицький, якого рашисти призначили «губернатором» Запорізької області, намагається ввести населення в оману та поширює відверто маніпулятивні дані щодо «результативної роботи окупаційної адміністрації над офіційним оформленням та розвитком народного ополчення Запоріжжя».

Фактично маємо черговий злочин окупантів в регіоні, адже міжнародне право забороняє вербування чи мобілізацію населення окупованих територій, — наголошують у ЦНС.

Нагадаємо, у травні у ЦНС повідомляли, що на окупованих територіях Запоріжжя рашисти заарештовують чоловіків, щоб потім тиснути на них із метою мобілізації до лав окупаційних військ.