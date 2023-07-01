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Ракурс
Росіяни готують нову хвилю примусової мобілізації, фото: Focus.ua

Рашисти готують примусову мобілізацію на окупованому Запоріжжі — ЦНС

1 лип 2023, 18:09
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Окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області готується до примусової мобілізації місцевих жителів до лав армії ворога.


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Про це сьогодні, 1 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, окупанти створили 44 «військово-облікові столи», в яких всі громадяни призовного віку або військовослужбовці запасу будуть поставлені на облік за місцем проживання, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що колаборант євгеній балицький, якого рашисти призначили «губернатором» Запорізької області, намагається ввести населення в оману та поширює відверто маніпулятивні дані щодо «результативної роботи окупаційної адміністрації над офіційним оформленням та розвитком народного ополчення Запоріжжя».

Фактично маємо черговий злочин окупантів в регіоні, адже міжнародне право забороняє вербування чи мобілізацію населення окупованих територій, — наголошують у ЦНС.

Нагадаємо, у травні у ЦНС повідомляли, що на окупованих територіях Запоріжжя рашисти заарештовують чоловіків, щоб потім тиснути на них із метою мобілізації до лав окупаційних військ.

Джерело: Ракурс


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